Memoria | C’è posta per te o Space Jam – New legends? La tv del 27 gennaio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, in occasione della Giornata della, sabato 27RaiDue alle 21.20 proporrà il film “Un sacchetto di biglie”. Francia, 1942: Joseph e Maurice vivono la loro infanzia serenamente fino a quando tutto cambia. A scuola vengono emarginati in quanto ebrei ed una sera, il padre annuncia che dovranno partire…. Rete4 alle 21.20 trasmetterà “Schindler’s list – La lista di Schindler”. Oskar Schindler, di origine morava, arriva nel 1939 a Cracovia con l’intenzione di arricchirsi sfruttando gli ebrei in una fabbrica di vasellame. Ma, colpito dalla ferocia nazista, decide di “giocare” una pericolosa avventura: salvare i suoi operai dallo sterminio. Si ridurrà in miseria, ma, per merito suo, più di mille israeliti, destinati ai campi di stermino, sopravviveranno alla guerra. Spielberg mette tutto il suo talento cinematografico ...