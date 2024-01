Meloni sgombra il campo sul nazifascismo Ora spazio alla politica

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 gennaio 2024) “…Un’istituzione che si occuperà di tramandare la memoria della Shoah e che siamo certi darà un contributo determinante affinché la malvagità del disegno criminale nazifascista e la vergogna delle leggi razziali del 1938 non cadano nell’oblio”. Chi invocava da tempo una presa di posizione diretta del presidente del Consiglio su leggi razziali eoggi può mettersi finalmente l’anima in pace. Giorgialo ha detto a chiare lettere nel suo messaggio in occasione della Giornata della memoria, nelle stesse ore in cui Liliana Segre, ricevendo la laurea honoris causa dall’università Statale di Milano, veniva contestata con uno striscione ignobile (“basta con l’olocausto sionista contro il popolo palestinese”). Per cui, dopo aver ascoltato le parole del premier, i suoi oppositori possono tornare a rivolgere critiche politiche e non più ...