Meloni nel Giorno della Memoria | «Mai oblio su malvagità nazifascista e leggi razziali»

(Di sabato 27 gennaio 2024) «Con la Shoah l’umanità ha toccato il suo abisso» dice la premier Giorgianel. «Il 27 gennaio di 79 anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’orroreShoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico», dice in una nota la premier, che a propositoShoah aggiunge: «Un evento storico la cui unicità, per presupposti, scientificitàpianificazione e modalità di esecuzione, è necessario ribadire con chiarezza». La premier riconosce come questi siano «giorni particolarmente difficili per le comunità ebraiche». Soprattutto dopo «il feroce attacco di Hamas del 7 ottobre», che «ha scatenato una nuova ondata di odio contro il popolo israeliano e ha ...