Meloni | Mai oblio sul nazifascismo

(Di sabato 27 gennaio 2024) 12.00 Il Museo della Shoah "darà un contributo determinante affinché la malvagità nazifascista e la vergogna delle leggi razziali del 1938 non cadano nell'". Così la premiernel Giorno della Memoria, ricordando la legge che istituisce il Museo, a Roma. "Con la Shoah l'umanità ha toccato l' abisso.Un evento storico la cui unicità va ribadità con chiarezza". Sottolinea che "il feroce attacco del 7 ottobre di Hamas ha scatenato una nuova ondata di odio antisemita. E' una piaga da estirpare, una priorità per il governo".

che non si erano mai spenti del tutto e che hanno trovato nuovo vigore, molto spesso nascosti dietro la critica alle scelte del Governo israeliano”. Lo scrive in una nota il Presidente del Consiglio ...che non si erano mai spenti del tutto e che hanno trovato nuovo vigore, molto spesso nascosti dietro la critica alle scelte del Governo israeliano”, sottolinea Meloni ribadendo che “l’antisemitismo è ...Lo afferma la premier Giorgia Meloni del Giorno della Memoria ..."E tutti i giorni possono essere uguali o diversi ma quel luogo non si dimentica mai", ha concluso. La senatrice è arrivata in auto ...