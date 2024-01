Meloni | mai oblio su malvagità nazifascista e leggi razziali

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Il 27 gennaio di 79 anni fa, con l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l'orrore della Shoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico". Lo afferma la premier Giorgiadel Giorno della Memoria. "Con la Shoah l'umanità ha toccato il suo abisso. Un evento storico la cui unicità - per presupposti, scientificità della pianificazione e modalità di esecuzione - è necessario ribadire con chiarezza", aggiunge, in una dichiarazione in cui sottolinea che il Museo della Shoah "è un'istituzione che si occuperà di tramandare la memoria della Shoah e che siamo certi darà un contributo determinante affinché ladel disegno criminalee la vergogna delledel 1938 non cadano ...

Lo afferma la premier Giorgia Meloni del Giorno della Memoria ..."E tutti i giorni possono essere uguali o diversi ma quel luogo non si dimentica mai", ha concluso. La senatrice è arrivata in auto ...Lo afferma la premier Giorgia Meloni del Giorno della Memoria ...il popolo israeliano e ha rinvigorito quei focolai di antisemitismo, che non si erano mai spenti del tutto e che hanno trovato nuovo ..."E tutti i giorni possono essere uguali o diversi ma quel luogo non si dimentica mai", ha concluso. La senatrice è arrivata in auto accompagnata dal figlio e accolta dal rettore Elio Franzini, i ...