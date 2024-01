Meloni “Impegno del governo è estirpare la piaga dell' antisemitismo”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il 27 gennaio di 79 anni fa, con l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l'orrorea Shoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico. Con la Shoah l'umanità ha toccato il suo abisso. Un evento storico la cui unicità – per presupposti, scientificitàa pianificazione e modalità di esecuzione – è necessario ribadire con chiarezza. Questi sono giorni particolarmente difficili per le comunità ebraiche. Il feroce attacco di Hamas del 7 ottobre scorso ha scatenato una nuova ondata di odio contro il popolo israeliano e ha rinvigorito quei focolai di, che non si erano mai spenti del tutto e che hanno trovato nuovo vigore, molto spesso nascosti dietro la critica alle scelte delisraeliano”. Lo scrive in una ...