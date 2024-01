Melbourne incorona Sabalenka | la più forte Bolelli e Vavassori ko tra gli applausi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dodici mesi dopo, è ancora Arynaa trionfare in quel di, riuscendo in un bis che mancava da oltre un decennio. L’ultima a riuscirci? La connazionale Vika Azarenka. Se per quest’ultima furono però gli unici titoli Slam della carriera, l’impressione è cheabbia soltanto iniziato a contare: per lei non si trattava infatti soltanto della seconda finale consecutiva ma del sesto Major di fila in cui raggiunge almeno le semifinali. Competitiva su tutte le superfici, il cemento è sicuramente la sua migliore e l’ha ribadito agli Australian Open, non solo difendendo il titolo ma dominando il torneo, senza perdere neanche un set (e perdendo soltanto nel primo set in semifinale contro Gauff più di 4 giochi). A senso unico la finale, in cui Qinwen Zheng ha commesso troppi errori anche solo per sperare di avere qualche ...