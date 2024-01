Mediaset | una duplice anima centrista-sovranista Pier Silvio è moderato | Crippa è più estremista

(Di sabato 27 gennaio 2024) C’è unaall’interno di. Da una parte c’è il tentativo diBerlusconi, amministratore delegato, di riportare in un’otticala televisione del Biscione. Dall’altra c’è l’idea differente di Mauro– direttore generale dell’informazione – di mantenersi su posizioni più spostate a destra e sovraniste. Voci bene informate raccontano di una divergenza di vedute tra l’amministratore delegato e. Quest’ultimo ha sempre voluto avvicinarsi a posizioni riconducibili alla Lega “di lotta” più che alle idee “governiste” della maggioranza. Ecco perché i vari Nicola Porro, Mario Giordano e via dicendo continuano a trovare ampio spazio in televisione. Segui su affaritaliani.it

