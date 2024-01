Medaglie d’onore agli internati | Undici valorosi esempi di libertà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Consegnate ieri mattina leconcesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili,nei lager nazisti. Durante la cerimonia, nella sala del Consiglio provinciale di Macerata, 11 sono stati i riconoscimenti attribuiti, ritirati deredi dei deportati. "Il calendario civile della Repubblica si apre con ricorrenze come questa – ricorda il prefetto Isabella Fusiello - che favoriscono il ricordo e fortificano quell’idea diche i padri costituenti vollero sottolineare nella Costituzione. Oggi onoriamo i deportati e glicivili e militari, non come occasione per le vittime di ricordare il dolore privato, ma come possibilità di memoria, per una viva consapevolezza che ciò che è stato può tornare". ...