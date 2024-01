Mastini Varese in cerca di rivincite Chiavenna con Aosta | missione impossibile

(Di sabato 27 gennaio 2024) È subito tempo di rivincita per i. Questa sera alle 19.30, nella quinta giornata della Regular Season-Fase 2 di IhL, i gialloneri fanno visita al Caldaro. Due gli obiettivi: vendicare la cocente eliminazione subita sette giorni fa in Coppa Italia coi tirolesi e ottenere soprattutto una vittoria fondamentale per rimanere nelle prime posizioni. Con Caldaro è ormai una classica per ivisto che quello odierno sarà il sedicesimo confronto (ne ha vinti ben 10) negli ultimi due anni tra IhL e Coppa Italia. Nel turno infrasettimanale di giovedì, in cuiha riposato, è arrivato invece un rocambolesco ko per Como. I lariani hanno ceduto 7-6 all’overtime contro Valpellice nonostante una clamorosa rimonta da 1-5 e poi da 3-6, con tre reti siglate negli ultimi due minuti dei ...

«Non lasceremo mai soli i ragazzi»: così un pullman di tifosi partirà domani alla volta di Caldaro per sostenere una squadra ferita ma che non è mai stato così bello tifare. Senza quello che hanno fat ...I gialloneri hanno osservato il turno di riposo (giovedì) e riprendono la IHL affrontando fuori casa (sabato, 19,30) la squadra che li ha battuti in Coppa Italia. Difesa in emergenza, Raimondi sarà ar ...