Masterchef e la strage dei concorrenti in una puntata speciale revival

(Di sabato 27 gennaio 2024) Unanumero 300 avvincente e orientata su ricordi e omaggi della storia diItalia. Ritorni come quello di Joe Bastianich e prevedibili come quello di Iginio Massari. Ma anche una selezione durissima con tre eliminati che porta alla fase cruciale.

Una strage di concorrenti, ben tre, che hanno concluso il loro viaggio fra i fornelli della cucina di Masterchef Italia nella scorsa puntata, la numero 300. Il dado è tratto (ma il brodo va fatto in ...Ieri è andata in onda una nuova ed entusiasmante puntata di MasterChef, che quest’anno è arrivata alla tredicesima stagione. Sembra però che Bruno Barbieri sia rimasto senza parole, così come i telesp ...Ben tre concorrenti eliminati: Alice, Lorenzo e Filippo. Per la settima puntata di Masterchef Italia 13 sono rimasti i migliori dodici aspiranti chef in gara, in una serata all’insegna dell’amarcord: ...