Martelli è a Tuoro | Corciano e Terni con “Raffaello“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Torna in Umbria “, il figlio del vento“, il racconto avvincente e poetico sulSanzio scritto e intepretato da Matthias(nella foto): va in scena questa sera alle 21 al Teatro dell’Accademia di, domani alle 18 al Teatro della Filarmonica di, lunedì e martedì gennaio alle 20.45 al Secci di. Considerato simbolo di grazia e perfezione, la vita del pittore esplode non solo di arte pura, ma anche di felicità, eros, sfide, contraddizioni e perfino polemiche con l’autorità e il senso morale del tempo. Matthias, accompagnato dalle musiche dal vivo del Maestro Castellan, riprende la tradizione del teatro giullaresco e di narrazione e trascina lo spettatore all’interno di un viaggio appassionante, entrando con le immagini e ...