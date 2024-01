Mario Sechi | la storia e la verità finiscono sottosopra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Alla vigilia del Giorno della Memoria, la Corte dell'Aja è riuscita nell'impresa di far battere alle agenzie di stampa di tutto il mondo la parola “genocidio”, contro Israele. Quelli che guardano solo la procedura diranno che è un fatto ovvio, ma chi punta alla sostanza, non può fare a meno di notare laabnorme, undella: l'orientamento culturale dei giudici è chiaramente il frutto di una forma mentis anti -ebraica che di fatto pone le belve di Hamas- una gang di tagliagole, torturatori, stupratori, la feccia dell'umanità - sullo stesso livello dell'esercito di Israele, un'armata regolare, che agisce sotto la bandiera di uno Stato, secondo le regole della guerra e non di una gang che bussa casa per casa a caccia di ebrei da uccidere. Il genocidio è quello di Hamas e non di Israele, brillava negli occhi degli ...