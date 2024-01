Marcianise | sorpreso a spacciare cocaina | arrestato 34enne

MARCIANISE – I carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un 34enne del posto. I militari ...Una bimba di poco appena due anni e mezzo è stata azzannata ai piedi da un pitbull. E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì scorso a Canepina, in provincia di Viterbo. Dove, secondo una prima ...Costringeva la sua fidanzata di 16 anni a prostituirsi, in tre mesi con almeno 50 uomini, per saldare i debiti con un “fornitore” di droga. Poi la minaccia di diffondere le sue foto qualora non avesse ...