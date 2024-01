Marcialonga 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il circuito Visma Ski Classics vedrà andare in scena domani, domenica 28 gennaio, alle ore 8.00, con la partenza di uomini e donne élite da Moena, la 51ma edizione della, tradizionale gran fondo italiana che festeggia i 53 anni dalla prima edizione del 1971. Si arriverà a Cavalese dopo 70 km: i migliori arriveranno attorno alle ore 11.00 (copertura tv sino alle ore 11.45). Saranno rappresentati più di 30 Paesi per un totale di circa 7000 iscritti. Ci saranno la diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e la direttasu Sky Go e Now. Sci di fondo: nella sprint di Goms quattro italiani avanzano, Pellegrino tra loro. Nessun’azzurra qualificata CALENDARIODomenica 28 gennaio – Moena-Cavalese, 70 km 8:00 51madi Fiemme e Fassa – Diretta su Sky Sport Uno ...