Marcia Gianni Siragusa punta al massimo in Portogallo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nuovo apmento internazionale per(nella foto). Iltore di Colle di Val d’Elsa, in questo fine settimana sarà in gara in, nell’isola di Madeira: sarà il primo evento open al di fuori dei confini di questo anno solare. La gara in programma stavolta per l’azzurro, sarà la più tecnica a livello mondiale: i 5mila metri diin pista. Le competizioni internazionali di atletica si svolgeranno al complesso sportivo che ha il nome di Cristiano Ronaldo nella Costa Brava, a circa dieci chilometri da Funchal, ovvero la capitale isolana. La partenza sua competizione è fissata alle 17,15 di sabato prossimo, 27 gennaio. Per, che ha all’attivo numerosi titoli nellae anche in altre ...