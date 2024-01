Mara Venier e Jerry Calà insieme | la foto che racconta il loro amore | “Come eravamo”

(Di sabato 27 gennaio 2024)di nuovo, in uno scatto che testimonia quanto si siano voluti bene e quanto ancora contino l’uno per l’altra. E, sebbene ilmatrimonio sia finito da molto tempo, continuano a essere complici e amici nonostante entrambi abbiano voltato pagina da anni. “Non ce n’era per nessuno”, ha commentato l’attore comico sotto lache ha fatto il pieno di commenti,sempre accade sotto le immagini condivise dalla Zia d’Italia., per quanto tempo sono stati una coppia 8 anni d’, vissuto tra alti e bassi, che si è trasformato in una bellissima amicizia. I presupposti, però, sembravano ...

Tavola apparecchiata per la prossima puntata di Domenica In, quella di Domenica 28 gennaio, il regno di Mara Venier , il contenitore pomeridiano in ... (liberoquotidiano)

Mara Venier e Jerry Calà sono stati una coppia per moltissimi anni: la foto che racconta il loro amore su Instagram ...L’idea era di quelle affascinanti. Riportare in televisione, precisamente su Canale 5, uno dei format “giocosi” più di successo del piccolo schermo italico. Quel preserale dell’ammiraglia Mediaset che ...Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In il 28 gennaio Mara Venier torna in onda con il suo Domenica In dalle ore 14 su Rai 1 domenica 28 gennaio 2024. In vista dell'inizio di Sanremo, la zia degli ...