Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié | clamoroso retroscena | confermata la relazione segreta ma adesso lui l’avrebbe lasciata

(Di sabato 27 gennaio 2024) Negli ultimi giorni si è a lungo vociferato di un ritorno di fiamma tra due ex protagonisti del Gf Vip 6, ovveroSelassiè, che durante la loro permanenza all’interno del reality si erano molto avvicinati, dando vita ad una storia d’amore. Il loro rapporto però è sempre stato piuttosto travagliato e, complice anche la contrarietà delle rispettive famiglie, a distanza di alcuni mesi dalla fine del programma si erano detti addio. Dopo la fine della loroaveva iniziato una frequentazione con la tiktoker Angelica Benevieri, mentresi è sempre dichiarata single, lasciando intendere di non aver superato del tutto la storia con. A distanza di due anni dalla fine della loro storia, stando alle voci circolate nelle ultime ...

