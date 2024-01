Manchester United | Ten Hag | “Newport una squadra forte | non possiamo sottovalutarli”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il tecnico delErik Ten Hag commenta la sfida contro il, valid per la FA Cup e in programma per domani: “È unae abbiamo ancora alcuni infortuni, come Lindelof e Malacia. Stamattina Rashford ed Evans erano influenzati. Quindi dobbiamo vedere come si riprenderanno, ma per il resto abbiamo giocatori che ritornano, come Martinez, Shaw, Maguire e Casemiro. E questo è positivo. All’Ajax abbiamo giocato anche contro squadre di categoria inferiore. Lo so sempre, quando un grande club gioca contro unadi una categoria inferiore, devi approcciare bene la partita e sicuramente noi non siamo assolutamente nella posizione di sottovalutare nessun avversario. Quindi non faremo così”. SportFace.