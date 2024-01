Manchester City | Guardiola | “Vittoria meritata | gara di grande personalità Klopp ci mancherà”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo laper 1-0 al quarto turno di FA Cup del suosul campo del Tottenham, Pepha parlato con la stampa analizzando la: “Siamo davvero contenti del risultato, di aver passato il turno e di poter difendere il titolo. La nostra prestazione è stata di altissimo livello, abbiamo giocato con unaincredibile e la“. Poi il tecnico dei Citizens ha proseguito parlando dei prossimi impegni: “Ora nella seconda parte della stagione ogni sconfitta mette a repentaglio il cammino in tutte le competizioni, in FA Cup, Champions League e Premier League. Avremo di fronte squadre fortissime, motivo per cui non possiamo perdere punti“. Infine qualche parole su Jurgen, che ...

