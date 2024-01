Macron tra Cina e India | con in mano la carta dell’eccezionalismo

(Di sabato 27 gennaio 2024) In queste ore il presidente francese Emmanuelha avuto un doppio, complesso impegno diplomatico. Ha dovuto preparare un videomessaggio per l’anniversario dei 60 anni dall’apertura delle relazioni trae Francia (così come ha fatto il suo omologo Xi Jinping), mentre era income super ospite delle celebrazioni per la Festa della Repubblica (invito con cui il premier Narendra Modi ha ricambiato quello ricevuto il 14 luglio scorso a Parigi). Quanto accade conferma l’eccezionalismo francese eiano. “L’elezione dia Presidente della Repubblica francese è un evento così peculiare da permettere di affermare che ci troviamo di fronte alla nascita di un ‘eccezionalismo francese’ da giustapporre al classico ‘eccezionalismo americano’ della dottrina e della storia costituzionale delle ...

L’annuncio nel corso della conferenza stampa di inizio anno all’Eliseo. Macron ha sottolineato che la natalità in Francia «è in calo anche perché ... (corriere)

Dopo le nuove proteste e i blocchi stradali di venerdì in Francia, il primo ministro Gabriel Attal ha risposto agli agricoltori infuriati mentre era in visita a un allevamento di bestiame. "Metteremo ...Un segnale dal governo per fermare le proteste degli agricoltori. Dopo l’ennesima giornata di mobilitazioni, con migliaia di trattori mobilitati in tutta la Francia per bloccare le principali arterie ...Roma, 26 gen. (askanews) - L'India celebra la Festa della Repubblica con una parata militare fortemente coreografica e l'ospite d'onore scelto per il 75esimo anniversario è il presidente francese Emma ...