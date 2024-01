Macerata | sfreccia per le vie con una bici elettrica modificata | oltre 6mila euro di multa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024in sella ad unaa pedalata assistita, quando i carabinieri della compagnia dilo hanno visto “in volata”, non sapevano se fosse un velocista o, come poi è stato accertato, un “ciclista” che aveva manomesso e modificato laper andare più veloce. E’ incappato nei controlli dei militari su strada un 23enne pakistano residente ache scorrazzava per le vie cittadine alla guida di unacon pedalata assistita. Proprio la velocità del veicolo aveva insospettito i militari che, nutrendo sospetti sul fatto che il mezzo fosse stato modificato, hanno approfondito il controllo. In effetti il mezzo era dotato di uno strumento che fungeva da acceleratore e le verifiche effettuate alla motorizzazione civile hanno permesso ...