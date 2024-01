Ma Chi Ce Lo Fa Fare a Portare gli Alunni in Gita

Chi rimane nel gruppo, con qualche punto in più, può fare strada. E chi trova continuità può conquistare il tanto agognato quarto posto. Il Napoli con il nuovo modulo va meglio, ha sposato l’idea di ...Rimettiti in forma seguendo i consigli delle fitness influencer più famose: scopriamo chi sono le star social dello sport a cui ispirarsi.«Sembra quasi che ci sia un infierire contro gli indigenti e chi non ha nemmeno la forza di protestare. Un modo per fare cassa senza suscitare clamore» accusa con toni estremamente critici Cristina ...