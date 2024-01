Luzzi su Vatiero e Rossetti | “La loro amicizia è professionale | loro sono due professioniste di reality”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Beatricefino a poco tempo fa poteva contare sul supporto di Greta, ma da quando quest’ultima ha deciso di diventare una fangirl dei Perletti le ha voltato le spalle e pure durante l’ultimo scontro fra Beatrice e Perla, Greta ha preso le parti di quest’ultima. L’fra Greta e Perla è stata così analizzata da Beatrice che l’ha definita “” e mirata per essere “contro di lei”. Insomma, un po’ come visto durante la scorsa edizione fra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, quando improvvisamente diventarono BFF solo per andare contro Oriana Marzoli. E infatti ora, al termine del, le due neanche si parlano più. Nikita Pelizon chiude con Antonella Fiordelisi e pubblica le chat: “Stiamo esagerando” #Grandefratello #Nikiters #Donnalisi https://t.co/a7xM33DFui — ...

Duello nella casa del Grande Fratello ma anche nelle quote tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero , grandi favorite per il successo finale secondo gli ... (blogtivvu)

Come Beatrice Luzzi che, in questi ultimi giorni, in seguito alla lite con Perla Vatiero, ha ammesso di aver paura per la sua vita, anche Eleonora Giorgi, all’epoca della sua partecipazione al reality ...Vedendo Sergio D'Ottavi isolarsi dal gruppo, Greta Rossetti ha cercato di dargli alcuni consigli, i fan critici: 'Vuole allontanarlo da Beatrice' ...Giuseppe Garibaldi e il gesto terribile contro Beatrice Luzzi; il concorrente calabrese ha minacciato di sputare l'attrice mimando il gesto ...