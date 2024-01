Lutto nel mondo del cinema | ci lascia una leggenda del settore | tutti hanno visto i suoi film

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ildelpiange la scomparsa di uno dei grandi chedato lustro alla settima arte. Si tratta di un regista indimenticabile. Hollywood e tutto ildello spettacolo a livello internazionale già rimpiangono una delle loro stelle più fulgide, un regista molto versatile che con ilavori ha cambiato la storia. Ecco chi è e quali importanti pellicole ha girato.: una stella si è spenta-(Cityrumors.it)La settima arte è un po’ meno luminosa a causa dell’addio di uno deiprotagonisti la cui creatività, lungimiranza e talento verranno rimpiante e un po’ lo sono già. Ecco chi hato questoin lacrime,piangono per lui Sabato 20 gennaio si è spento per ...

Lutto nel mondo del cinema , l’attrice è stata trovata morta in casa insieme al fidanzato : aveva 43 anni. Mistero sulle cause. A quanto si apprende ... (caffeinamagazine)

Lutto nel mondo del cinema napoletano è morto Stefano Jotti, l'attore era noto per aver recitato in “Sono solo fantasmi”, “Il re ...Lutto nel mondo della musica, è morta la cantante Dani Li a soli 42 anni a seguito di un intervento di liposuzione alla pancia e al seno ...Porto San Giorgio, comune in provincia di Fermo (Marche), a lutto. Nelle scorse ore è stata trovata senza vita Betty Gasparroni, una donna di 54 anni molto conosciuta in città. Era la titolare del ...