Lutto La Figc-Lnd piange la scomparsa di Pieroni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024)nel mondo del calcio dilettanti e giovanile, fiorentino e toscano, per ladel rufinese Luca. Storico collaboratore del Comitato regionale Toscana-Lnd e dell’ex presidente Fabio Bresci, prematuramente scomparso. "Lucaè stato attivo per molti anni presso la sede del Comitato in via Gabriele D’Annunzio - fa presente il presidente regionale, Paolo Mangini - e ha sempre svolto l’incarico con dedizione ed entusiasmo. Oltre all’impegno in ufficio, Luca è stato per diverse stagioni anche dirigente della Rappresentativa regionale di calcio femminile con cui è riuscito a vincere un campionato italiano. La grande famiglia della Lega Dilettanti si stringe attorno al figlio Andrea in questo difficile momento". Da ricordare anche in passato la militanza di Luca ...