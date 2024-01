L' ultima scommessa di Fi | portare al voto gli astenuti

Si conclude Il Giro del Mondo in 80 Giorni , produzione franco-britannica di Slim Film Plus Television e Federation Entertainment per France ... (optimagazine)

C'è una scommessa particolare nel tennis e le hanno addirittura dato un nome: 'The Italian Job', la sintesi di un double da sogno e cioè Jannik Sinner - quotato da Planetwin365 a 1,35 - in trionfo agl ...L’istituto guidato da Gianluca Garbi è una delle poche banche cadute in borsa nell’anno d’oro del settore. Il titolo è sceso del 26% per la compressione del margine di interesse. Ora si cerca la svolt ...C'è una scommessa che fa rima con tifo e passione ...Un 'gioco nel gioco' che nelle ultime ore ha assunto i contorni di un vero e proprio rito, consumato tra scaramanzia e voglia di esserci in ...