Luigi Tenco | tutte le ombre di quell’addio

(Di sabato 27 gennaio 2024) «Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io tu e le rose in finale e ad una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao..» Con queste poche parole, scarabocchiate su un foglietto,si congedava dalla vita. Il cantautore di Cassine venne trovato morto la notte del 27 gennaio, nella sua stanza d’hotel, la 219 della dépendance dell’Hotel Savoy di Sanremo. Secondo la polizia, fu la cantante Dalida, in gara insieme a lui al Festival, a scoprire il cadavere. Per altri, invece, fu Lucio Dalla, che alloggiava nella camera accanto, ad accorgersi per primo dell’accaduto.era arrivato ...