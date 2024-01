Luigi Baldan | il militare che si ribellò a Salò | la deportazione nel lager | i sabotaggi nelle fabbriche naziste | il cibo regalato alle prigioniere ebree

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) “, mio padre, era un uomo semplice e giusto. Non era fascista, non era comunista. Ha vissuto l’esperienza dei campi di concentramento e di lavoro, dove ha combattuto quella che lui chiamava la sua ‘resistenza non armata’ contro il nazifascismo. Ha rischiato la vita per aiutare e sfamare un gruppo di giovani. Tornato in Italia, dopo molti anni ha deciso di raccontarescuole l’orrore che aveva visto e la sua esperienza fuori dal comune, perché non si dimenticasse e perché non si ripeta più una tragedia come quella”. Sandro, architetto e dipendente della Regione Veneto, è oggi il depositario di una memoria che ha suscitato emozione e studi storici in Germania, in Francia, in Israele. Perché la vicenda di...