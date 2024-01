Luciana Littizzetto Fa un Appello a Zuckerberg e Musk | “Basta con L’Odio | Sistemate Le Cose sui Social”

La solita irriverente Luciana Littizzetto ne ha per tutti nel suo consueto monologo a Che Tempo Che Fa sul Nove, il programma di info-tainment ... (liberoquotidiano)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Sono giorni difficili questi per la conduttrice di Citofonare Rai2 che, come abbiamo raccontato sia noi che tantissimi altri blog e testate ...Può interessarti Molfetta, il reportage sui pescherecci conquista le riviste internazionali: “Mondo che sta scomparendo” – GLI SCATTI 25 Gennaio 2024 Statale 96, incidente a Modugno: sul posto 118 e V ...Gerry Scotti è molto amato. Il presentatore ha anche un figlio dal matrimonio con Patrizia Grosso: come si chiama e cosa fa oggi.