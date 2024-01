L’Onu si sveglia | indagini sui dipendenti complici nei raid di Hamas

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 gennaio 2024) La guerra in Medio Oriente prosegue tra attacchi, propaganda e ostaggi. Decine di persone hanno bloccato, per il terzo giorno consecutivo, l’ingresso degli aiuti umanitari al valico israeliano di Kerem Shalom con Gaza, mentre Tel Aviv ha bombardato Hezbollah in Libano, un attacco che ha provocato quattro morti.ha invece diffuso un nuovo video che mostra tre ragazze israeliane prigioniere a Gaza – sarebbero le soldatesse Daniella Gilboa e Karina Ariev e la civile Doron Steinbrecher – un monito per lo Stato ebraico. Ma c’è anche un’altra partita che si gioca a livello internazionale. Ieri è stata la giornata della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aja: le toghe hanno respinto la richiesta di ricorso di Israele sulla denuncia del Sudafrica contro Tel Aviv per genocidio nella Striscia. Pur ritenendo che vi sia sufficiente urgenza per ordinare ...