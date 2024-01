L' onnivora Meloni Vuole scegliersi anche gli avversari

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non le basta occupare l’occupabile, mal’inoccupabile: la polemica con Repubblica segnala un surplus di protervia che è un problema per democrazia e pluralismo

Giorgia Meloni, nella sua mania di occupare tutto l’occupabile e pure quello che non potrebbe occupare, cerca sempre di mostrare che la ragione è dalla sua parte e il torto è degli altri. Ma non è ...Diversamente da Berlusconi ha le sue radici nel sistema. Contrariamente a Salvini e Renzi non cavalca la protesta e preferisce un profilo basso, ma nella ...