Locali occupati da bande nei condomini dell’Aler | Vogliamo un cancello

(Di sabato 27 gennaio 2024) Gli operatorisono intervenuti e hanno messo i sigilli al locale riunioni del complesso di via Fagnani a Sedriano. I residenti non ne potevano più del fracasso che continuava regolarmente fino a notte fonda perché un gruppo di giovani avevano occupato quel locale facendo quello che volevano. Tra musica a tutto volume, consumo di stupefacenti e alcol, la situazione continuava dall’inizio di dicembre. Quando con il freddo intenso avevano lasciato i portici, sempre del complesso Aler di via Fagnani, per dirigersi verso quel locale inutilizzato. Tante le denunce arrivate ad Aler che è intervenuta in maniera decisa. Gli operatori hanno piombato il locale occupato in modo da impedire eventuali ingressi. Lo hanno chiuso solo dopo averlo ripulito dalla sporcizia che hanno lasciato all’interno poiché era stato lasciato in condizioni terribili. Tra bottigliette di ...