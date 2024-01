Lo psicologo di base in Lombardia è legge | appuntamenti senza prescrizione medica

(Di sabato 27 gennaio 2024) Laregionale, che introduce il servizio di psicologia nelle cure primarie all’interno della rete territoriale del servizio sanitario lombardo, comprese le Case di comunità, è stata approvata ieri con un voto bipartisan nell’aula del Pirellone. La normativa, conosciuta come “di”, è composta da otto articoli e prevede un finanziamento totale di 36 milioni di euro (12 milioni all’anno) per il triennio 2024-2026. La, proposta inizialmente dal consiglio regionale, si basa su un principio fondamentale: attribuire alla cura della mente la stessa importanza e attenzione riservata alla cura del corpo. Patrizia Baffi, esponente di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Sanità nonché relatrice del provvedimento, sottolinea che lamira a garantire una risposta immediata ...

«Dobbiamo arrivare a sviluppare una figura di prossimità per prendere per mano le persone che non si rivolgono allo psicologo , per lavorare ... (linkiesta)

In Toscana è prossimo l'avvio della sperimentazione del servizio dello psicologo di base, ovvero quel professionista che, accanto al medico di famiglia, offrirà assistenza primaria indirizzando, se ...