Liverpool vs Norwich City – probabili formazioni

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo aver raggiunto la finale di EFL Cup 2023-24, ilriprende la sua ricerca del quadruplo quando ilarriva ad Anfield per il quarto turno di FA Cup domenica 28 gennaio. I Reds – che stanno vivendo un momento di sconforto per la notizia che Jurgen Klopp lascerà il club a fine stagione – hanno battuto l’Arsenal per 2-0 nell’incontro di apertura del torneo, mentre i loro omologhi di Championship hanno mandato al tappeto il Bristol Rovers grazie a un replay. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDomenica il partente Klopp e l’amico di lunga data David Wagner ...