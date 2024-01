Liverpool Klopp | Guardiola scherza | «Mi mancherà ma dormirò meglio»

Jurgen Klopp ammette sollievo per la decisione del Liverpool mentre cerca la “vita normale” Sito inglese: L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ammette di essere sollevato di aver finalmente preso la decisione di lasciare ... (justcalcio)

Liverpool - Klopp saluta : un nome a sorpresa per il futuro In casa Liverpool c’è ancora da assimilare la notizia sul futuro di Klopp, ma la proprietà sta già valutando alcuni nomi per il futuro In casa ... (calcionews24)

Perché Klopp lascia il Liverpool Jurgen Klopp ha annunciato l'addio al Liverpool a fine stagione. L'allenatore tedesco ha detto di non avere più le energie giuste... (calciomercato)

Chi sarà il nuovo allenatore del Liverpool? Tutti i nomi per il dopo Klopp Non sono serviti giri di parole a Jurgen Klopp per annunciare l'addio al Liverpool: "La verità è che non ho più... (calciomercato)