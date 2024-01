LIVE Trento-Monza 25-23 | 5-10 | Coppa Italia volley 2024 in DIRETTA | i brianzoli partono bene nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SEMIFINALE DIDIPERUGIA-MILANO DALLE 18.30 5-10 Si spegne in rete il servizio di Podrascanin. 5-9 Podrascanin tira molto forte sul muro, trovando il mani-out. 4-9 Termina lunga la battuta di Michieletto. 4-8 Diagonale vincente da parte di Rychlicki. 3-8 Ace da parte di Loeppky. TIMEOUT ITAS TRENTINO 3-7 Mani out cercato e trovato da parte di Maar. 3-6 Ace di Loeppky, che parte in salto ma corto. 3-5 Errore al servizio di. 3-4 Sbertoli finta il palleggio e lascia sfilare la ricezione del compagno. I ragazzi dicascano nella finta, e lasciano cadere il pallone. 2-4 Bellissimo attacco da parte di Loeppky, che fascia alla grande il ...