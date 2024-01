LIVE Trento-Monza 25-23 | 13-25 | Coppa Italia volley 2024 in DIRETTA | i brianzoli dominano il secondo set

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SEMIFINALE DIDIPERUGIA-MILANO DALLE 18.30 13-25 Muro vincente da parte di Galassi ai danni di Rychlicki.domina ilset. 13-24 Il video check conferma l’errore di Michieletto. 13-24 Termina di poco larga la pipe di Michieletto.chiude un video check. 13-23 Parallela vincente da parte di Loeppky, che colpisce in volto Acquarone, entrato al posto di Sbertoli. In precedenza grandissima difesa di Galassi, che con il piede tiene vivo il pallone dopo il primo tempo di Podrascanin. 13-22 Pallonetto vincente da parte di Galassi, che blocca all’ultimo il movimento. 13-21 Diagonale impressionante giocato da Loeppky, con la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DI Coppa Italia DI volley PERUGIA-MILANO DALLE 18.30 5-10 Si spegne in ... (oasport)

Questo gruppo ha delle qualità importanti”. Con il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Novara nell’ultima partita casalinga, il Trento è tornato a fare punti e muovere la classifica. Alle porte però c ...Diretta Venezia Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca nella 18^ giornata del campionato di basket Serie A1.Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle 12 partite che sabato 27 gennaio si giocano per la 23^ giornata, coinvolti i tre gironi.