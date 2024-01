LIVE Trento-Monza 25-23 | 13-25 | 4-3 | Coppa Italia volley 2024 in DIRETTA | i brianzoli dominano il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SEMIFINALE DIDIPERUGIA-MILANO DALLE 18.30 4-3 Pipe vincente di Daniele Lavia, che approfitta dell’assenza del muro per tornare al punto. 3-3 Si ferma in rete il servizio di Rychlicki. 3-2 Invasione di Cachopa, che ha provato a tenere nella propria metà campo una ricezione imprecisa. 2-2 Attacco in diagonale di Rychlicki. 1-2 Diagonale vincente da parte di Maar. 1-1 Muro vincente da parte di Michieletto. Perè importantissimo rimanere attaccati all’inizio di questo set 0-1 L’attacco di Szwarc viene deviato dal nastro e termina sulla riga. TERZO SETset da dimenticare per, che ha subito un parziale finale di 7-0. ...