LIVE Trento-Monza 25-23 | 13-25 | 25-23 | 3-2 | Coppa Italia volley 2024 in DIRETTA | l’Itas conquista il terzo set

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SEMIFINALE DIDIPERUGIA-MILANO DALLE 18.30 3-3 Primo tempo vincente di Gabriele Di Martino. 3-2 Diagonale strettissima da parte di Michieletto, che salta altissimo e chiude il colpo. 2-2 Mani fuori trovato da Szwarc. 2-1 Ace di Kozamernik! 1-1 Grandissimo muro da parte di Michieletto, che copre la parallela di Szwarc. 0-1 Pipe vincente di Loeppky. QUARTO SET Dopo tre set il miglior marcatore della partita è Eric Loeppky, che ha messo a segno 15 punti fino ad ora.Trentino è partita ad handicap anche nelset. A cambiare le carte in tavola è stata una scelta coraggiosa da parte di Fabio Soli, che ha messo in campo Giulio Magalini al posto di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DI Coppa Italia DI volley PERUGIA-MILANO DALLE 18.30 25-23 Termina in ... (oasport)

Questo gruppo ha delle qualità importanti”. Con il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Novara nell’ultima partita casalinga, il Trento è tornato a fare punti e muovere la classifica. Alle porte però c ...La Sir Safety ci è arrivata come seconda testa di serie, perché al termine del girone di andata di SuperLega (come del resto anche oggi) era alle spalle di Trento in classifica; ha comunque giocato al ...Diretta Venezia Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca nella 18^ giornata del campionato di basket Serie A1.