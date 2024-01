LIVE – Trento-Monza 2-1 25-23 13-25 25-23 | semifinale Coppa Italia maschile 2024 volley in DIRETTA

(Di sabato 27 gennaio 2024) Latestualedi Itas Trentino-Mint VerodellaSuperlegadi. Gli uomini di Fabio Soli, dopo aver superato nettamente Verona, vogliono un altro successo per passare il turno e continuare a sognare. Dall’altra parte della rete ci sono i brianzoli di Massimo Eccheli, capaci di battere Civitanova ai quarti ed ora a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 16.00 di sabato 27 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DI Coppa Italia DI volley PERUGIA-MILANO DALLE 18.30 25-23 Termina in ... ()

Questo gruppo ha delle qualità importanti”. Con il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Novara nell’ultima partita casalinga, il Trento è tornato a fare punti e muovere la classifica. Alle porte però c ...La Sir Safety ci è arrivata come seconda testa di serie, perché al termine del girone di andata di SuperLega (come del resto anche oggi) era alle spalle di Trento in classifica; ha comunque giocato al ...Diretta Venezia Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca nella 18^ giornata del campionato di basket Serie A1.