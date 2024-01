LIVE Torino-Inter Primavera 0-0 | inizia la partita!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024)è la partita valida per la giornata numero diciannove del Campionato1, precisamente la seconda del girone di ritorno. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Appuntamento allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 2? Pubblico delle grandi occasioni al Valentino Mazzola di Orbassano. Ilnon perde da otto partite consecutive. 13LA PARTITA. 12.59 Le squadre sono già in campo. Minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Gigi Riva. 12.58 Milan-Roma è finita in pareggio, l’ha la possibilità di salire ...