LIVE – Super-G maschile Garmisch 2024 | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ile latestuale del-Gdi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si gareggia sulla neve della celebre Kandahar, in Germania. Sono sette gli azzurri chiamati in causa per questa gara inaugurale del weekend: Benjamin Jacques Alliod, Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e l’attesissimo Dominik Paris. Può partire la caccia al campionissimo svizzero Marco Odermatt e al transalpino Cyprien Sarrazin, gli sciatori più in forma del momento. Insieme a loro proveranno a rendersi protagonisti i canadesi James Crawford e Alexander Cameron, gli austriaci Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger e Raphael Haaser, il norvegese Adrian Smiseth Sejersted, l’altro elvetico Niels Hintermann e ...