LIVE Snowboard | PGS Simonhöhe 2024 in DIRETTA | si parte alle 12 45 | azzurri per il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34 Nella tappa di Rogla per l’Italia sono arrivati ben duesuldi cui tre in semifinale: si tratta di March, Felicetti e Coratti che anche oggi cercano gloria. 12.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladello slalom gigante parlo di(Austria), tappa della Coppa del Mondo di2023/. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle fasi finali del PGS di(Austria), tappa della Coppa del Mondo di2023/. Dopo la tappa di Rogla, si torna subito in pista per un nuovo appuntamento. L’Italia vuole ...