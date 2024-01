LIVE Snowboard | PGS Simonhöhe 2024 in DIRETTA | Elisa Caffont è terza! Bagozza si gioca la vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

13.53 PODIOOOOOO! Podio perche èMichelle Dekker è battuta: 17 podi in stagione per l'Italia, il primo podio della carriera per l'azzurra. 13.50 Noooooooo! Sono arrivati a pari tempo Fischnaller e Karl, ma l'austriaco passa per il miglior tempo nelle qualificazioni. 13.48 DANIELEIN FINALE! 11 centesimi di vantaggio su Fabian Obmann, fantastico l'azzurro! 13.46 Non c'è storia: Schoefmann domina ed eliminache quindi si giocherà il podio nella small final. 13.44 Prima semifinale che viene vinta al femminile da Zuzana Maderova: la ceca conquista la sua prima big final della carriera anticipando di 31 centesimi l'olandese Michelle Dekker. Ora...