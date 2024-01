LIVE Snowboard | PGS Simonhöhe 2024 in DIRETTA | cominciano gli ottavi femminili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 La beniamina di casa Sabine Schoeffmann passa agevolmente il turno staccando di 1?11 la slovena Gloria Kotnik. 12.52 Larissa Gasser esce e ai quarti di finale approda la giapponese Tsubaki Miki. 12.50 Avanza la ceca Zuzana Maderova che ha superato la tedesca Melanie Hochretter. 12.48 Michelle Dekker ha la meglio per 24 centesimi: eliminata quindi un’altra azzurra. 12.47 Ora Jasmine Coratti contro l’olandese Michelle Dekker. 12.46 Ladina Jenny passa il turno per appena cinque centesimi! Finisce fuori purtroppo Lucia Dalmasso: sono state sulla stessa linea quasi per tutta la pista. 12.45GLI! Subito in pista Lucia Dalmasso contro l’elvetica Ladina Yenny. 12.42 Nel maschile Aaron March sfiderà il polacco Oskar Kwiatkowski, Daniele ...