LIVE Snowboard | PGS Simonhöhe 2024 in DIRETTA | azzurri a caccia di nuovi podi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle fasi finali del PGS di(Austria), tappa della Coppa del Mondo di2023/. Dopo la tappa di Rogla, si torna subito in pista per un nuovo appuntamento. L'Italia vuole ripartire da dove è rimasta: nell'ultima tappa a Rogla il nostro tricolore ha sventolato nella gara maschile, con ben tresulo. L'austriaco Benjamin Karl ha messo tutti in fila, ma Aaron March, Mirko Felicetti e Edwin Coratti sono arrivati appena dietro. A Pamporovo aveva vinto invece Daniele Bagozza davanti a Edwin Coratti nello slalom. A Scuol invece a vincere infatti è stata Lucia Dalmasso, battendo in finale Jasmin Coratti. La ...