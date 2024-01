LIVE Slittino | Mondiali 2024 in DIRETTA | Voetter Oberhofer terze dopo la prima manche! Fischnaller per il riscatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06: Si inseriscono al secondo posto con un ritardo di 0?147 le ceche Cezikova/Jansova con qualche sbavatura di troppo. Ora Gulijienaiti/Zhao 10.05: Primo posto provvisorio con margine pe le rumene Stramaturaru/Manolescu che vanno al comando con un vantaggio di 1?467. Ora Cezikova/Jansova 10.02. Stesso errore delle compagne per le ucraine Khytrenko/Koval che chiudono la loro prova al secondo posto con un ritardo di 2?576. Ora Stramaturaru/Manolescu 10.01: Vanno nettamente al comando le polacche Domowicz/Piwkowska che rifilano 7?747 alle ucraine. Ora un’altra coppia ucraina, Khytrenko/Koval 9.59. Ancora un errore in alto per le ucraine Stetskiv/Mokh che sbattono più volte contro il bordo e chiudono con il tempo complessivo di 1’35?016, ora Domowicz/Piwkowska 9.56: Tutto pronto per la seconda e decisiva manche. ...