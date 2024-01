LIVE Slittino | Mondiali 2024 in DIRETTA | Mueller prova la rimonta nella seconda manche Attesa per i big

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:11 Pulitissima ladi Felderer. L’azzurro recupera qualche manciata di centesimi nel finale ed irrompe inposizione alle spalle di. Sarà dunque top ten Mondiale per il giovane azzurro. Si continua con il lettone Kaspars Rinks. 13:09 Qualche errore di troppo per Grancagnolo, che scivola in terza posizione alle spalle anche dell’americano Gustafson. Si entra sempre più nel vivo. Tocca ora al nostro Leon Felderer. 13:07 NUOVO LEADER! Buona ma non entusiasmante la run di, che ferma il crono sull1:48.850. L’austriaco nel tentativo di forzare ha commesso diverse sbavature, tuttavia potrà puntare alla top ten. Ora è il momento dei primi dieci dellad’apertura. Si parte con il tedesco Timon ...