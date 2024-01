LIVE Slittino | Mondiali 2024 in DIRETTA | inizia la seconda manche del doppio maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31 Qualche imprecisione di troppo per i due polacchi, i quali chiudono la loro prova dietro anche a Rieder/Gufler per soli 5 millesimi. Adesso è il momento di Orlamuender/Gubitz per la Germania, poi sarà la volta delle altre due coppie italiane. 15.30 I due azzurri si migliorano rispetto alla primama si piazzano alle spalle di Kellogg/Ike per 56 millesimi. Ora spazio ai polacchi Chmielewski/Kowalewski. 15.28 I giovanissimi statunitensi si devono accodare ai più esperti connazionali per 0.124. Arriva il momento della prima coppia italiana, quella formata da Ludwig Rieder e Lukas Gufler, staccata di 0.635 dalla testa dopo la prima. 15.26 Bravissimi anche i due statunitensi, i quali si infilano in prima posizione con un vantaggio di 0.202 sulla coppia slovacca. ...